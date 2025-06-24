Прощание с Валентиной Талызиной проходит в Театре Моссовета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной началась в столичном Театре Моссовета.

В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы. На снимках запечатлены роли Талызиной в различных спектаклях.

После гражданской панихиды в храме Словущего пройдет отпевание. После него артистку похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Соболезнования в связи с уходом Талызиной из жизни выразили Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, Театр Моссовета и его худрук Евгений Марчелли и другие.

Талызина ушла из жизни 21 июня после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Ей было 90 лет. Как сообщил источник, основной причиной смерти Талызиной стал рак.

Актриса проработала в Театре имени Моссовета более 60 лет и сыграла более 40 главных ролей. В кино она дебютировала в 1963 году в фильме "Человек, который сомневается".

Всего же Талызина исполнила около 100 ролей, в том числе в кинокартинах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи" и "Невероятные приключения итальянцев в России". Также артистка озвучивала мультсериалы, одна из самых популярных ее ролей – мама дяди Федора в серии мультфильмов "Простоквашино".