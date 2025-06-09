Умерла последняя внучка режиссера Станиславского Ольга Алексеева

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Последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского Ольга Алексеева скончалась в Париже на 93-м году жизни. Об этом сообщается на сайте музея Московского художественного академического театра (МХАТ).

В учреждении рассказали, что Алексеева была честным и порядочным человеком, а также хранила память о Станиславском. Она приложила много усилий для распространения творчества режиссера в Европе, подчеркнула пресс-служба музея МХАТ.

"Удивительно похожая внешне на К. С. Станиславского, она была и внутренне похожа на него: скромная, строгая, углубленная в свой мир. С ней было интересно: могла часами говорить о великом режиссере, изучив и его школу, и историю Московского Художественного театра", – говорится в сообщении.

Пресс-служба МХТ имени А. П. Чехова добавила, что по инициативе Алексеевой в Камергерском переулке Москвы был установлен памятник основателям театра – Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.

Прощание с внучкой режиссера пройдет в Париже в Трехсвятительском кафедральном храме. Церемония запланирована на 10 июня.

Станиславский был первым народным артистом СССР, кавалером ордена Ленина. Вместе с Немировичем-Данченко он основал МХТ в 1989 году. Режиссер умер в 1938 году в Москве.