Умер народный артист России, пианист Юрий Слесарев

Фото: ТАСС/Александр Коньков, Валентин Кузьмин

Из жизни ушел народный артист России, вице-президент Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрий Слесарев. О смерти 77-летнего пианиста сообщила Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства в телеграм-канале.

Уточняется, что Слесарев умер в субботу, 10 мая. Причина трагедии и иные подробности не раскрываются.

Слесарев родился 22 августа 1947 года в крымской Евпатории. В 1971 году он закончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. В разное время был отмечен на Международном конкурсе пианистов в Лидсе, IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине, Международном конкурсе в Монтевидео (Уругвай).

С 1973 года Слесарев, помимо выступлений на ведущих концертных площадках мира, преподавал в Московской консерватории.