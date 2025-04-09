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В день своего 88-летия умер кинодраматург Эдуард Дубровский. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Сценарист ушел из жизни 16 марта. Причина смерти кинодраматурга не разглашается.

Дубровский родился в 1937 году в Ленинграде. В 1965-м он завершил обучение во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова. Затем сценарист начал работать в киностудии "Киевнаучфильм".

С 1986 года Дубровский являлся худруком московской студии "Четвертое измерение", а также сотрудничал с американской студией "Черчилль-фильм". С 1990 по 1994 год он преподавал на высших сценарных и режиссерских курсах Госкино РФ.

Благодаря сценариям Дубровского удалось снять свыше 200 документальных, научных и телевизионных кинокартин, включая "Человек на земле", "У истоков человечества", "Дерзайте – вы талантливы", "Дороги Победы", "За науку отвечает Келдыш!".

Кроме того, сценарист был академиком ТЭФИ, членом Большого жюри документального фестиваля "Лавр" и автором книг о драматургии неигрового кино.

