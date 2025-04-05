Писатель и сценарист Юрий Коротков умер на 70-м году жизни

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Советский и российский детский писатель, кинорежиссер и сценарист Юрий Коротков скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщила журналистка Арина Бородина в своем телеграм-канале.

"Умер известный сценарист Юрий Коротков. Юрию Короткову было 69 лет. В июне исполнилось бы 70... Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал", – написала она.

В 1980 году Коротков окончил Литературный институт имени А.М. Горького, продолжил обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

За свою карьеру он написал сценарии к многим известным фильмам, таким как "Ехали два шофера", "9 рота", "Страна глухих" и "Стиляги". Сценарии Короткова неоднократно получали признание профессионального сообщества. Его работы выдвигались на такие престижные награды, как "Золотой глобус" и российская кинопремия "Ника".

В 2009 году он был удостоен премии "Золотой орел" за сценарий "В ритме бугги" к культовому фильму Валерия Тодоровского "Стиляги".