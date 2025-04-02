Чешский актер Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни

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Чешский актер, артист дубляжа и театральный педагог Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает телеканал TA3 со ссылкой на пресс-секретаря Национального театра Томаша Станека.

По его словам, Швеглик скончался 2 апреля после полуночи у себя дома в окружении близких.

Актер родился 30 июля 1939 года в Пардубице. Швеглик не смог поступить в Академию исполнительских искусств в Праге, но его приняли в театр. В дальнейшем он сменил несколько площадок.

Его фильмография насчитывает более 150 проектов, среди которых "Три мушкетера", "Соколово", "Освобождение Праги", "Арабела возвращается", "Визит старой дамы" и "30 случаев майора Земана". Кроме того, Швеглик был удостоен трех наград за лучшую мужскую роль.

Как артист дубляжа она принимал участие в таких проектах как "Профессионалы", "Шиманский", "Человек со звезды", "Назад в будущее – 2", "Война Роузов", за что его также неоднократно награждали.