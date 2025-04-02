Умер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в "Бэтмен навсегда"

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Американский актер Вэл Килмер, получивший известность по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда" (1995 года), скончался в возрасте 65 лет. Об этом со ссылкой на дочь актера сообщает The New York Times.

Актер ушел из жизни 1 апреля в Лос-Анджелесе. Причиной смерти Килмера стала пневмония.



Вэл Килмер родился в Лос-Анджелесе 31 декабря в 1959 году. Его дебют в кино состоялся в 1984 году в шпионской комедии "Совершенно секретно!". Килмер получил известность благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Дорз".

В 1995 году он исполнил роль в фильме Майкла Манна "Схватка", за который получил номинацию на премию "Сатурн". В 2005 году Килмер получил еще одну номинацию за роль в криминальной комедии "Поцелуй на вылет".

Последней крупной работой актера стала роль в фильме "Топ Ган: Мэверик". Всего он снялся по меньшей мере в 80 проектах.