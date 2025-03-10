Умер актер из фильма о Гарри Поттере Саймон Фишер-Бекер

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Simon Fisher-Becker

Британский актер Саймон Фишер-Бекер, сыгравший толстого монаха в фильме "Гарри Поттер и философский камень", умер на 64-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на New York Post.

При этом причина смерти артиста не уточняется.

Фишер-Бекер родился 25 ноября 1961 года в Британии. Актер дебютировал в фильме "Семь холмов Рима", где исполнил роль менеджера магазина. Также он сыграл межгалактического торговца на черном рынке Дориума Малдовара в британском научно-фантастическом сериале "Доктор Кто".

Кроме того, Фишер-Беккер исполнил небольшую роль в киномюзикле "Отверженные". Всего актер сыграл в 16 фильмах и сериалах, а также играл в театральных постановках.