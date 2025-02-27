Santa Fe New Mexican: голливудский актер Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет

Фото: кадр из фильма "Узкая грань"; режиссер – Питер Хайамс; производство – Carolco Pictures

Голливудский актер Джин Хэкмен, который является двухкратным лауреатом премии "Оскар" и BAFTA, умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает газета Santa Fe New Mexican.

Тело актера было обнаружено вечером 26 февраля в его доме, расположенном в американском городе Санта-Фе. По данным местного издания, мертвой найдена 63-летняя супруга Хэкмена Аракава, с которой он прожил вместе 34 года.

Смерть актера подтвердил шериф округа Адан Мендоза, отметив, что в доме было также обнаружено тело их собаки. При этом он не стал озвучивать точную причину смерти Хэкмена и его жены. Полицейский подчеркнул, что насильственных признаков смерти не выявлено.

Хэкмен родился 30 января 1930 года в Калифорнии. В 16 лет он бросил школу и записался в военно-морской флот США. В 1952 году актер был отправлен в запас, получив возможность на бесплатной основе отучиться в любом американском университете.

Сперва Хэкмен поступил в университет Иллинойса на отделение журналистики, но спустя полгода отправился в Нью-Йорк, где записался в Школу радиотехники. После завершения обучения он стал работать на радио во Флориде, однако через некоторое время принял решение заняться актерским мастерством.

Хэкмен стал известен благодаря съемкам в фильмах "Французский связной", "Бонни и Клайд", "Королевская семья Тененбаумов", "Непрощенный" и "Багровый прилив". Он также является обладателем трех "Золотых глобусов".

