Умерла звезда "Американской ночи" Нике Арриги

Фото: kino-teatr.ru

Французская актриса, модель и художница Нике Арриги умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает Exclusive Films в соцсети X.

Как указывает издание, она ушла из жизни 12 февраля в Риме. При этом причина смерти не уточняется.

Арриги родилась 9 мая 1947 года в Ницце. Свою карьеру актриса начинала в качестве модели в Париже, после чего пошла учиться в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне.

Она получила известность благодаря своим ролям в культовых фильмах 1960–1970-х годов, среди которых "Сочувствие дьяволу" Жан-Люка Годара, "Американская ночь"Франсуа Трюффо и "Влюбленные женщины" Кена Рассела.

Последней ее работой в кино оказалась картина "Ставиский" с Жан-Полем Бельмондо, заполучившая награду Каннского кинофестиваля.

