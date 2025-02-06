06 февраля, 17:28Культура
Умер актер из фильма "Челюсти-3" Пол Хью Мориарти
Фото: legion-media.com/MAVRIXONLINE.COM
Британский актер Пол Хью Мориарти, известный по ролям в фильмах "Карты, деньги, два ствола" и "Челюсти-3", скончался в возрасте 86 лет. О его смерти сообщила благотворительная организация по борьбе с раком Orchid Cancer.
"Он был талантливым актером и преданным сторонником нашей организации. Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто имел честь его знать", – говорится в заявлении.
Отмечается, что актер ушел из жизни 2 февраля.
Мориарти дебютировал на телевидении в 1978 году в сериале "Закон и порядок", а также снялся в проектах "Китайский детектив", "Профессионалы", "Клуб "Парадайз" и "Доктора".
Актер прославился ролью Разора в гангстерском фильме "Долгая Страстная пятница". В этой картине он снялся вместе с Бобом Хоскинсом и Хелен Миррен. Кроме того, Мориарти сыграл Хэтчета Гарри в триллере Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола".
Последняя телевизионная работа Мориарти вышла в 2005 году.