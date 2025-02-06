Умер актер из фильма "Челюсти-3" Пол Хью Мориарти

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Британский актер Пол Хью Мориарти, известный по ролям в фильмах "Карты, деньги, два ствола" и "Челюсти-3", скончался в возрасте 86 лет. О его смерти сообщила благотворительная организация по борьбе с раком Orchid Cancer.

"Он был талантливым актером и преданным сторонником нашей организации. Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всем, кто имел честь его знать", – говорится в заявлении.

Отмечается, что актер ушел из жизни 2 февраля.

Мориарти дебютировал на телевидении в 1978 году в сериале "Закон и порядок", а также снялся в проектах "Китайский детектив", "Профессионалы", "Клуб "Парадайз" и "Доктора".

Актер прославился ролью Разора в гангстерском фильме "Долгая Страстная пятница". В этой картине он снялся вместе с Бобом Хоскинсом и Хелен Миррен. Кроме того, Мориарти сыграл Хэтчета Гарри в триллере Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола".

Последняя телевизионная работа Мориарти вышла в 2005 году.