Умер режиссер фильма "Вальсирующие" Бертран Блие

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В возрасте 85 лет скончался французский режиссер, автор фильма "Вальсирующие" Бертран Блие. Об этом сообщает агентство AFP.

Семья деятеля искусства отметила, что режиссер ушел из жизни дома в Париже в окружении жены и детей. Министр культуры Франции Рашида Дати охарактеризовала Блие как выдающегося режиссера.

Блие родился 14 марта 1939 года. За фильм "Приготовьте ваши носовые платки" он получил премию "Оскар" в 1979 году в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Режиссер также снял картину "Наша история", главную роль в которой исполнил Ален Делон, и ленту "Вечернее платье". Всего за время своей профессиональной деятельности он создал около 20 фильмов и написал сценарии для 24 кинолент.