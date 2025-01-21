Умер гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс

Фото: johnsykes.com

На 66-м году жизни умер гитарист британских рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс, сообщает RT со ссылкой на официальны сайт музыканта.

Уточняется, что Сайкс ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком.

Гитарист родился 29 июля 1959 года в Великобритании. Он начал карьеру в 1980 году в группе The Tygers of Pan Tang, а после получил приглашение в состав Whitesnake. В 1988 году он создал группу Blue Murder. Долгое время он гастролировал с группой Thin Lizzy.