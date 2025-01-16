Умер режиссер Дэвид Линч

Фото: ТАСС/Invision/АР/Jordan Strauss

На 79-м году жизни умер американский кинорежиссер Дэвид Линч. Об этом сообщила семья сценариста на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"В мире теперь большая дыра, когда его больше нет с нами", – говорится в заявлении.

В 2024 году режиссер рассказал, что у него обнаружили эмфизему, причиной которой стало курение. В связи с этим он больше не мог покидать дом и продолжать кинодеятельность.

Сценаристу для большинства видов деятельности требовался дополнительный кислород. При этом, по его словам, курение было важной частью его жизни – "частью работы художника и режиссера". Также Линч отмечал, что на протяжении долгого времени пытался бросить "много-много раз".

По его словам, даже после того, как ему в 2020 году поставили диагноз "эмфизема", он продолжал курить еще два года.

Творчество Линча произвело революцию в американском кино, привнеся в него мрачные и сюрреалистические образы, пишет издание Variety.

Автор сериала "Твин Пикс", фильмов "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя" и "Малхолланд Драйв" трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру, а в 2019 году получил награду академии за заслуги перед индустрией.