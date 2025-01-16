Прощание с режиссером Большого театра Всеволодом Немоляевым состоится 18 января

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Церемония прощания с актером и режиссером балета Государственного академического Большого театра Всеволодом Немоляевым пройдет 18 января. Его похоронят на Востряковском кладбище, сообщает театр в телеграм-канале.

Панихида начнется в атриуме Вспомогательного корпуса ГАБТ в 11:00. Отпевание состоится в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, заявила пресс-служба.

Немоляев скончался 15 января на 88-м году жизни. Артист работал в Большом театре с 1956 года. Более 50 сезонов Немоляев занимал должность артиста балета, а с 1971 года стал солистом. В 1977 году он работал режиссером по составам.

Немоляев снимался в фильме "После бала" и телевизионном балете "Озорные частушки". В его репертуаре десятки ролей в балетах, в числе которых "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан" и другие.