Актрису Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище

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Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве, который также называют Аллеей актеров. Рядом с местом ее могилы похоронены народные артистки РСФСР Раиса Максимова и Ирина Мирошниченко.

На прощании в МХТ имени Чехова присутствовали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, народные артисты РФ Авангард Леонтьев и Игорь Верник, заслуженные артисты России Игорь Золотовицкий, Марина Брусникина, Юлия Пересильд и другие коллеги актрисы, а также ее родные и близкие.

Свое соболезнование во время мероприятия выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, назвав Добровольскую уникальным явлением. В свою очередь, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский добавил, что лучшие роли усопшей навсегда останутся в памяти.

Помимо этого, министерство культуры РФ, Московский театр "Современник", Союз театральных деятелей РФ и Союз кинематографистов России прислали на церемонию венки.

Сергей Собянин отравил телеграмму, которую зачитал ректор Школы-студии МХТ Игорь Золотовицкий. В ней мэр назвал актрису романтической и искренней. Он отметил, что Добровольская оставила после себя большой след в отечественном искусстве, а ее образы вошли в золотой фонд МХТ имени Чехова и всероссийского кинематографа.

Актриса ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По версии СМИ, возможной причиной ее смерти могло стать онкологическое заболевание.

За свою карьеру Добровольская сыграла более сотни ролей во МХТ, а также в кино и сериалах, включая проекты "Клетка для канареек", "Механическая сюита", "Королева Марго", "Участок" и другие.