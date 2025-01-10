Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская

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Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Евгения Добровольская в возрасте 60 лет, сообщил Московский Художественный театр имени А. П. Чехова.

"Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", – отметило культурное учреждение в своем телеграм-канале.

В театре рассказали, что Добровольская в течение года тяжело болела, однако не теряла надежды и продолжала бороться, но недуг в итоге оказался сильнее. Представители театра выразили соболезнования родным и близким артистки. У Добровольской остались трое сыновей и дочь.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Высшее образование она получила на базе Российского института театрального искусства (ГИТИС).

С 1988 по 1989 год она выступала на сцене Московского театра-студии Олега Табакова, затем два года прослужила в театре "Современник-2", после чего стала играть в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. На сцене в Камергерском переулке она исполнила множество ролей в постановках Олега Ефремова, Кшиштофа Занусси, Адольфа Шапиро, Евгения Каменьковича, Кирилла Серебренникова.

С 1982 года Добровольская стала играть в кино. Зритель знает ее по ролям в проектах "Досье детектива Дубровского", "Мужской зигзаг", "Кризис среднего возраста" и других.

Добровольская является Заслуженной артисткой РФ, а также обладательницей многочисленных наград, в том числе она лауреат международных кинофестивалей в Кошалин (Польша, 1985) и "Звезды завтрашнего дня" в Женеве (1990), всероссийских кинематографических премий "Золотой овен" (2002), "Ника" (2002), "Золотой орел" (2007), лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2002), премии "Звезда Театрала" (2024).