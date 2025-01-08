Скончался художник-постановщик Владимир Круглов

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Заслуженный работник культуры России Владимир Круглов умер в возрасте 66 лет. Об этом рассказал директор столичного театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в своем телеграм-канале. По его словам, творческий деятель умер прямо в театре.

Круглов работал там на протяжении 40 лет, занимая должность заведующего бутафорским цехом. Как режиссер-постановщик он в период с 2017 по 2021 год участвовал в выпуске нескольких спектаклей.

"Был настоящим и преданным Вахтанговцем, большим профессионалом своего дела. Мужественно переживал все победы и горести, которые происходили в нашем театре", – отметил Крок.

Директор учреждения также отметил, что все артисты любили и ценили Круглова.

