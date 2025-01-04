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04 января, 18:28

Культура

Заслуженный артист РФ Александр Зотов скончался на 70-м году жизни

Фото: teatrgogolya.ru

Заслуженный артист России Александр Зотов скончался на 70-м году жизни, сообщается на сайте столичного драматического театра имени Гоголя.

Актер театра и кино ушел из жизни 3 января, ему было 69 лет. О причинах смерти не сообщается.

Зотов родился в 1955 году. С 1970 года играл в театре "На Красной Пресне", который затем стал театром "Около дома Станиславского", где он сыграл множество ролей. С 2021 года артист работал в театре Гоголя. Кинозрителям мужчина известен ролями в сериале "Гибель империи", фильму "Московские сумерки" и "Чемпионы".

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