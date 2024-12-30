Умерла актриса Надежда Подъяпольская

Фото: moscowtyz.ru

Советская и российская актриса театра, кино и сериалов, артистка озвучания Надежда Подъяпольская умерла на 83-ем году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского театра юного зрителя.

Прощание пройдет в 10:20 во вторник, 31 декабря, в крематории Николо-Архангельского кладбища.

Подъяпольская родилась 14 сентября 1941 года. Она училась в Москве в драмстудии при Центральном детском театре под руководством режиссера Анатолия Эфроса.

В 1977 году актриса стала заслуженной артисткой РСФСР. В последние годы она снималась в эпизодических ролях в сериалах. Актриса сыграла соседку в третьем "Глухаре", появилась в 207-й серии "Интернов", а также в "Земском докторе" и второй части "Бальзаковского возраста, или Все мужики сво...".

Она также занималась озвучкой зарубежных фильмов и сериалов. В ее работы вошли бабушка из "Оранжевой коровы" и Вождь Когтя из мультфильма "Райя и последний дракон".

