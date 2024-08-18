AFP: умер французский актер Ален Делон

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Французский актер Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление его детей.

Как подчеркнуло издание, актер скончался в своем доме в коммуне Души в окружении семьи.

В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022 году его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон хотел прибегнуть к эвтаназии при коме.

Позже в СМИ распространилась информация о том, что в семье Делона идет "война" за наследство. Близкие актера стали делать заявления о его когнитивных нарушениях. Однако сын Делона Антони заявил, что такие сообщения никак не связаны с наследством.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа, Со. Он был кинозвездой и секс-символом 1960-х – 1980-х годов. В 1957 году на экраны вышел первый фильм с актером "Когда вмешивается женщина". В 1960-м году произошел его прорыв после кинокартины "На ярком солнце".

Также наибольшую популярность Делон получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Кинокартина "Леопард" принесла актеру номинацию на "Золотой глобус".

Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история" (1984) и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. Кроме того, он получил почетные награды Локарнского кинофестиваля, "Давид ди Донателло" от Итальянской киноакадемии, немецкой "Золотой камеры" и Золотой пальмовой ветви.

