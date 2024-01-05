Скандал после заявлений о самочувствии Делона не связан с наследством – сын актера

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Сын французского актера Алена Делона Антони заявил, что заявления членов семьи о когнитивных нарушениях у отца никак не связано с вопросом наследства. Об этом сообщает телеканал CNews.

Это не проблема наследства. Наследование уже урегулировано, и проблемы денег тут нет. Все официально зафиксировано. Поэтому, если хотите, я буду прозрачен. Войны за наследство нет", – сообщил сын Делона.

Актер подчеркнул, что главным приоритетом для него остается, чтобы желания его отца уважались. В частности, он заявил, что Делон хочет провести остаток жизни в своем доме во Франции.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт. В 2022 году его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон хочет прибегнуть к эвтаназии, если он окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.

В 2022 году также сообщалось, что Ален Делон хочет взять интервью у украинского лидера Владимира Зеленского. До этого Делон выражал поддержку Украине в сложившейся ситуации. По словам артиста, вооруженный конфликт на украинской территории его глубоко огорчил.