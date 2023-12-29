Актер Гари Олдман раскритиковал свою работу в фильме "Гарри Поттер"

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Актер Гари Олдман, известный по фильму "Гарри Поттер", раскритиковал свою работу в картине, назвав ее посредственной. Об этом сообщает Metro.

"Я думаю, что моя работа здесь посредственная", – сказал он.

По словам Олдмана, сыгравшего роль крестного мальчика-волшебника Гарри Поттера, ему бы хотелось последовать по примеру британского актера Алана Рикмана, который исполнил в фильме роль профессора Северуса Снейпа. Он заранее прочел книги Джоан Роулинг, на которых и были основаны части "Гарри Поттера".

Олдман предположил, что знакомство с произведениями Роулинг позволило бы ему лучше сыграть в фильме.

Ранее стало известно, что экземпляр первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе в Великобритании за 55,1 тысячи евро. Книга 26 лет пролежала в чулане жительницы графства Дербишир и хорошо сохранилась. Женщина купила ее в 1997 году за 8 фунтов стерлингов.

