Поклонники "Гарри Поттера" обвинили создателей сериала в неизобретательности

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Фанаты произведений писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере и фильмов по ним обнаружили недостаток в предстоящем сериале от студии Warner Bros. и телеканала HBO. Об этом сообщает Daily Mail.

Поклонники волшебной вселенной обвинили создателей сериала в неизобретательности после выхода тизера проекта с летающими свечками, логотипом "Гарри Поттер" и очертаниями замка Хогвартс. Фанаты считают, что все эти атрибуты не изменились, а остались такими же, как в оригинальной серии фильмов о Поттере.

Логотип "Гарри Поттера" придумала дизайнер Мэри Гранпре еще 23 года назад.

Накануне стриминговый сервис HBO Max анонсировал новый сериал о волшебнике из книг Роулинг.

По словам председателя и гендиректора HBO&Max Content Кейси Блойса, компания совместно с Warner Bros. Television и Роулинг будут разрабатывать сериал. Писательница также станет исполнительным продюсером многосерийной картины. Актерский состав сериала полностью обновится.

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