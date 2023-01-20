Пользователи призвали бойкотировать новую игру по фильмам о Гарри Поттере

Видео: youtube.com/Hogwarts Legacy

Пользователи призвали бойкотировать новую игру Hogwarts Legacy по фильмам о Гарри Поттере, сообщает газета "Известия".

Конфликт среди пользователей произошел из-за неоднозначного высказывания писательницы Джоан Роулинг в июне 2020 года о трансгендерах в поддержку прав женщин. Тогда она сделала репост публикации из СМИ с заголовком: "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют".

Роулинг под постом написала, что "люди, которые менструируют", могут называться только женщинами. Позже писательнице пришлось оправдываться за это высказывание. Она рассказала, что пережила сексуальное насилие в молодости.

Несмотря на то что прошло уже три года после высказывания Роулинг, есть те, кто продолжает негативно отзываться об этой женщине и всем, что с ней связано. Так произошло с компьютерной игрой Hogwarts Legacy.

"Покупая эту игру, вы напрямую поддерживаете открытого трансфоба", – пишут пользователи.

Однако разработчики из студии Avalanche Software заявили, что Роулинг не принимала участия в создании игры. Но как создатель Гарри Поттера и волшебного мира она будет получать доход от продаж.

Писательница не дала комментарии о требовании пользователей бойкотировать игру. Этот скандал может снизить продажи и оценку игры в онлайн-магазинах. Подобная ситуация произошла, когда польская компания CD Project RED приостановили продажу своих товаров на территории России и Белоруссии.

При этом фанаты Гарри Поттера дают положительные отзывы об игре Hogwarts Legacy. Пользователи отмечают атмосферу волшебства, приближенную к книгам. Кроме того, фанаты остались довольны графикой и игровыми системами. На YouTube трейлер за два дня после публикации набрал более 1,5 миллиона просмотров, более 50 тысяч лайков и почти 6 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что игра Hogwarts Legacy будет переведена на русский язык. С 10 февраля игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На 4 апреля запланирован релиз проекта на PS4 и Xbox One, а 25 июля приобрести его смогут владельцы Nintendo Switch.

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