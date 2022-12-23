Разработчик игр "Ведьмак" и Cyberpunk 2077 может вернуться на российский рынок

Фото: cdprojektred.com

Разработчик CD Projekt RED таких игр, как "Ведьмак" и Cyberpunk 2077, может вернуться на российский рынок, сообщает газета "Известия".

Эксперты считают, что возвращение польской компании CD Projekt RED может произойти, так как разработчики уже записали озвучку для дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет в 2023 году. Кроме этого, компания продолжает вести аккаунты в российских социальных сетях.

Два российских блогера заявили, что они продолжат сотрудничать с CD Projekt RED. Один из них получил доступ к новой версии "Ведьмака 3", а другой запустил еще не вышедшую игру раньше, чем она стала доступна в игровом сервисе Steam по всему миру.

CD Projekt Red приостановила продажи своих игр на территории России и Белоруссии 3 марта этого года. Пользователям Steam, Xbox и PlayStation стала недоступна покупка в онлайн-магазине. Однако недавно на сайте компании появилось заявление, где сказано, что игроки из России и Белоруссии могут обратиться в техподдержку при возникновении проблем с недавно вышедшим обновлением "Ведьмак 3: дикая охота".

Ранее компания Sony назвала лучшей игрой по итогу голосования пользователей PlayStation сиквел игры God of War 2018 года – God of War Ragnarök. Проект одержал победу в таких категориях, как "Лучший новый персонаж", "Лучший сюжет", "Лучшая графика" и ряде других. В число лучших видеоигр PlayStation за 2022 год также попали Elden Ring, Horizon Forbidden West и Stray, причем как на PlayStation 5, так и на прошлой версии, PlayStation 4.

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