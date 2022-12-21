Названа лучшая игра года на PlayStation

Фото: YouTube/PlayStation Россия

Компания Sony подвела итоги голосования геймеров PlayStation о лучшей игре года, сообщается в официальном блоге платформы.

Лучшей игрой пользователи назвали сиквел игры God of War 2018 года – God of War Ragnarök. Проект одержал победу в таких категориях, как "Лучший новый персонаж", "Лучший сюжет", "Лучшая графика" и ряде других.

В частности, было отмечено и лучшее использование фирменного геймпада компании Sony под названием DualSense.

В число лучших видеоигр PlayStation за 2022 год также попали Elden Ring, Horizon Forbidden West и Stray, причем как на PlayStation 5, так и на прошлой версии, PlayStation 4. Самым ожидаемым проектом игроки назвали Hogwarts Legacy.

Ранее стало известно, что новая игра во вселенной "Гарри Поттера" будет переведена на русский язык. В случае с консолью от Sony опция русскоязычных субтитров будет доступна только в определенных регионах.

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