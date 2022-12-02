Компьютерные игры в России получат возрастную маркировку

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

До конца года в России планируют внедрить возрастную маркировку на компьютерные игры, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных министерств.

Планируется запустить систему, аналогичную уже существующей PEGI (европейская рейтинговая система компьютерных игр и другого развлекательного программного обеспечения).

Минэкономики уже подготовило соответствующие изменения в федеральный проект. Их цель – предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации.

Один из участников российского рынка видеоигр с опасением заметил, что избыточное регулирование видеоигр может негативно сказаться на всей отрасли и даже поставить под угрозу существование некоторых небольших студий.

Он отметил, что, когда в законодательство внедрят изменения, всем игровым компаниям придется расширять юридические департаменты для проверки разработок.

Ранее министерство экономики предложило обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в России информацию.

Согласно проекту, при определении возрастного ценза компании будут опираться на мнение экспертов, реестр которых будет вести Минцифры.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила внести в законопроект о пропаганде ЛГБТ запрет на распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие.

Лантратова также выступила с предложением запретить игры, содержащие информацию об изготовлении наркотиков и способах суицида. Кроме того, по ее мнению, стоит перестать распространять игры, которые могут склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям.

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