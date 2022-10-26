Власти хотят ограничить продажу видеоигр в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минэкономики предложило обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку и не использовать в контенте запрещенную для распространения в России информацию. Об этом сообщает "Коммерсант".

Законопроект призван обеспечить безопасность компьютерных игр для пользователей и профилактику совершения преступлений под влиянием игрового контента. Согласно проекту, при определении возрастного ценза компании будут опираться на мнение экспертов, реестр которых будет вести Минцифры.

При этом документом предлагается запретить распространять игры, которые нарушают российское законодательство. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

Владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев пояснил, что сейчас при классификации игр по возрасту разработчики используют международные правила. В частности, они обращаются в европейскую организацию PEGI, которая назначает рейтинг. По его мнению, в случае принятия этого закона под ударом окажутся видеоигры, которые распространяются через цифровые площадки.

"У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации", – пояснил Махтиев.

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов рассказал, что активнее всего игры регулируют в Китае. Он поведал, что перед изданием зарубежного контента его проверяют от изображения черепов до отрицания территориальных границ Китая.

Ляхманов выразил мнение, что в случае принятия этого закона в России может остановиться дистрибуция ряда игр, однако на саму доступность контента это не повлияет, так как пользователи будут активно пользоваться торрентами.

Ранее психологи выяснили, что у детей, которые играют в видеоигры, повышена активность мозга. В рамках эксперимента исследователи проанализировали память и способность несовершеннолетних контролировать свои импульсы. В результате оказалось, что играющие в видеоигры дети лучше справлялись с поставленными задачами.



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