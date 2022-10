Игра World of Tanks сменила название для россиян

Фото: ТАСС/C.Hardt/Future Image

Игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz сменили название на "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz соответственно в рамках ребрендинга. Об этом сообщает "Чемпионат".

Кроме того, Wargaming Game Center стал Lesta Game Center. Изменения коснулись и сайтов всех видеоигр. Предыдущие аккаунты игроков будут сохранены, как и все внутренние бонусы и награды.

Мобильную версию Tanks Blitz выпустят в App Store, Google Play, магазинах Huawei, Samsung, Xiaomi. Игра появится и в Lesta Game Center под Windows и App Store под MacOS.

Консольные версии игр останутся под управлением Wargaming.

Ранее сообщалось, что VK проводит переговоры с некоторыми студиями об эксклюзивном предоставлении игр на платформе VK Play. VK решила занять нишу основной игровой платформы после закрытия большинства способов оплаты в Steam для пользователей из России. По данным источника, из-за роста санкций обходных путей становится все меньше.



