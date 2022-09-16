В РФ заблокировали почти 3 тыс пиратских видеосервисов с антироссийской пропагандой

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Роскомнадзор рассказал о ситуации с блокировкой пиратских видеосервисов, на которых публикуются антироссийская пропаганда и фейки. Об этом сообщает РИА Новости.
"С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор уже выявил и заблокировал 2 953 видеосервиса с пиратским контентом, где распространялись экстремистские материалы. Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 миллионов российских интернет-пользователей", – объяснили в ведомстве.
По данным РКН, российские пользователи из-за ухода зарубежных сервисов и снижения объемов контента в легальных онлайн-кинотеатрах чаще стали пользоваться пиратскими ресурсами. Именно поэтому такие платформы стали целью пропаганды.
Также в Роскомнадзоре уточнили, что экстремистские материалы распространяют с территории Украины при поддержке недружественных России стран.
Ранее гендиректор автономной некоммерческой организации "Диалог" Владимир Табак анонсировал запуск нового сервиса "Лапша". Эта система будет выявлять фейки в социальных сетях.
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