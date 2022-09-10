Портал TJournal прекратил работу

Фото: tjournal.ru

Портал TJournal объявил о завершении работы. Соответствующее сообщение появилось на сайте проекта.

Портал работал в России на протяжении 11 лет.

"Это был проект про технологии и интернет-культуру", – говорится в сообщении.

На сайте остается доступен архив материалов портала.

В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к TJournal по требованию Генпрокуратуры РФ. 22 августа редакция портала объявила о закрытии проекта. Отмечалось, что у издательского дома "Комитет", который является владельцем СМИ, больше нет средств, чтобы развивать и поддерживать проект.

