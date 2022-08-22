Редакция TJournal объявила о закрытии издания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интернет-издание TJournal объявило о закрытии. Как отметили в редакции, у издательского дома "Комитет", который является владельцем СМИ, больше нет средств, чтобы развивать и поддерживать проект. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

TJournal – проект, который состоит из коллективных сообществ и личных блогов. В последнее время под сокращения попали сотрудники всех подразделений издания, в том числе авторы.

"В сложившихся в стране обстоятельствах "Комитет" будет вынужден сократить свои расходы еще как минимум на 30–40%, поэтому совет директоров компании после долгих дискуссий принял решение закрыть проект", – говорится в материале.

Проект окончательно завершит работу 10 сентября. До этого момента работа продолжается. Кроме того, до закрытия издание планирует разместить ретроспективные материалы об истории TJournal.

Отмечается, что все пользователи могут сохранить себе на память свои материалы в оригинальной верстке вместе с комментариями.

Редакция TJournal поблагодарила всех, кто работал в издании, писал на сайт, а также читателей.

Ранее Минюст признал нежелательными в РФ издания Bellingcat и The Insider, выполняющие функции иностранных агентов.

26 июля ведомство включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute) (Чехия).