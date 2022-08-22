Федун прокомментировал свой уход из "Спартака"

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Леонид Федун обратился к фанатам после ухода с должности президента "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.

"Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются", – отметил экс-президент клуба.

По словам Федуна, за время его нахождения на посту президента "Спартака" были как победы, так и поражения. При этом были как новые соратники, так и те, о чьем уходе в команде не жалеют.

Он также выразил благодарность друзьям и коллегам из "Лукойла" за то, что в сегодняшней тяжелой ситуации они были готовы оказать поддержку такому значимому социальному проекту, как "Спартак".

"Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!" – заявил бывший президент клуба.

При этом Федун подчеркнул, что на его помощь и поддержку всегда можно будет рассчитывать. Кроме того, он заявил, что остается преданным болельщиком своей любимой команды.

О том, что Леонид Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак", стало известно в понедельник, 22 августа.

Отмечалось, что он решил выйти из состава акционеров клуба, также он не будет принимать участие в управлении клубом. Сообщалось, что 100% акций ФК "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие Банк Арена" покупает "Лукойл".

