Федун сложил полномочия президента футбольного клуба "Спартак"

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"

Леонид Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак", сообщает РИА Новости.

Он решил выйти из состава акционеров клуба и не будет принимать участие в управлении клубом. Также сообщается, что 100% акций ФК "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие Банк Арена" покупает "Лукойл".

В июне Леонид Федун покинул пост вице-президента компании "Лукойл" в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

В апреле стало известно, что Вагит Алекперов досрочно покинул пост главы "Лукойла" и отказался от полномочий члена совета директоров компании.