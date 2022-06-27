Леонид Федун покидает пост вице-президента "Лукойла"

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Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун покидает свою должность с 27 июня в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщается на сайте компании.

"Леонид Федун –​ ключевой человек в истории "Лукойла" и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах", – приводятся в сообщении слова президента организации Вадима Воробьева.

Он также поблагодарил Федуна за совместную работу и пожелал ему успехов в новых начинаниях.

В апреле стало известно, что Вагит Алекперов досрочно покинул пост главы "Лукойла" и отказался от полномочий члена совета директоров компании.

Уточнялось, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел 3,12% акций "Лукойла".