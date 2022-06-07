"Лукойл" будет развивать сеть АЗС Shell под финским брендом Teboil

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Руководство "Лукойла" приняло решение сохранить сеть АЗС Shell в виде отдельного дочернего общества компании и развивать его под имеющимся с 2005 года брендом Teboil.

"Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций", – говорится в сообщении компании, которое приводит ТАСС.

Для АЗС Teboil разработают новые брендированные виды инновационного топлива и собственную программу лояльности, интегрированную с программой "Лукойла".

12 мая сообщалось, что "Лукойл" подписал соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении полной доли в ООО "Шелл Нефть". В активе российского подразделения компании находились 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области, который также вошел в сделку.

Позднее стало известно, что "Лукойл" завершил сделку, в рамках которой приобрел сеть автозаправочных станций британской Shell. Договор был одобрен в Федеральной антимонопольной службе РФ.

