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Экономика

09:58

Компания Shell продаcт свой заправочный бизнес в России

экономика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell продаст свой заправочный бизнес в России, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Покупатель компании не называется, однако известно, что приобретением АЗС заинтересовался "Лукойл".

Представитель Shell подтвердил наличие переговоров с "независимыми заинтересованными сторонами". По его словам, процесс идет в соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает Shell. Отмечается, что приоритетом для компании остаются безопасность и благополучие сотрудников.

По некоторым данным, хотя покупатель уже найден, сделка еще не прошла этап подписания. Также известно, что компания собирается продать все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.

20 апреля сообщалось, что нефтегазовая компания Shell начала вывод своих работников из России. Речь идет о сотрудниках, которые nhelbkbcm на совместном предприятии компании с российским "Газпромом". Такое решение принято в целях реализации планов по выходу из инвестиционной деятельности в РФ в ответ на спецоперацию на Украине.

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток – 2". 8 марта компания заявила о намерении начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов и трубопроводного газа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Глава Shell заявил, что Европа не сможет заменить газ из России без энергоперехода

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