Shell начала вывод своих работников из России – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Британская нефтегазовая компания Shell начала вывод своих работников из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о сотрудниках, которые работали на совместном предприятии компании с российским "Газпромом". По данным агентства, такое решение принято в целях реализации планов по выходу из инвестиционной деятельности в РФ в ответ на спецоперацию на Украине.

Также источник сообщил, что в конце прошлой недели ряд работников Shell, работавших на нефтегазовом проекте "Сахалин-2", были уволены и переведены на другие проекты.

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток – 2". 8 марта компания заявила о намерении начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов и трубопроводного газа.

Ранее французская Danone прекратила импорт в Россию продукции Evian и Alpro, под брендами которых выпускаются минеральная вода и растительные напитки. В компании подчеркнули, что решили существенно изменить бизнес в России и переориентировать его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. Также в компании напомнили, что не получают прибыль и дивиденды от российского бизнеса, а все средства направят на гуманитарные цели.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого ряд иностранных компаний отказались работать в РФ. Также последовали различные санкции в отношении России.