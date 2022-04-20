Danone прекратила импорт в РФ продукции брендов Evian и Alpro

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Французская Danone прекратила импорт в Россию продукции Evian и Alpro, под брендами которых выпускаются минеральная вода и растительные напитки. Об этом говорится на сайте компании.

В Danone подчеркнули, что решили существенно изменить бизнес в России и переориентировать его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. Также в компании напомнили, что не получают прибыль и дивиденды от российского бизнеса, а все средства направят на гуманитарные цели.

В I квартале выручка Danone выросла на 10,2%, до 6,24 миллиарда евро. Рост сопоставимых продаж (LfL) составил 7,1%.

Ранее сообщалось, что французский производитель молочных продуктов не планирует останавливать деятельность в РФ и покидать российский рынок. В Danone подчеркнули, что их главным приоритетом сегодня является обеспечение безопасности сотрудников и бесперебойной работы предприятий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

