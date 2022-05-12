"Лукойл" договорился о покупке завода и АЗС Shell в России

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"Лукойл" подписал соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении полной доли в ООО "Шелл Нефть". Об этом сообщается на сайте компании.

Активы иностранной организации включают 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

"Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов", – сказал вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО "Лукойл" Максим Дондэ.

Директор сегмента Даунстрим Shell Хайберт Вигевено отметил, что в рамках сделки более 350 работников ООО "Шелл Нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником.

Компания Shell начала вывод своих работников, которые трудились на совместном предприятии компании с российским "Газпромом", из России в конце апреля. Такое решение принято в целях реализации планов по выходу из инвестиционной деятельности в РФ в ответ на спецоперацию на Украине.

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток – 2". 8 марта компания заявила о намерении начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов и трубопроводного газа.

