"Лукойл" закрыл сделку по покупке сети заправок у Shell

Фото: ТАСС/Zuma

Российская компания "Лукойл" завершила сделку, в рамках которой приобрела сеть автозаправочных станций британской Shell. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России – сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах", – сообщили в "Лукойле".

Предварительно договор был одобрен в Федеральной антимонопольной службе РФ.

12 мая стало известно, что "Лукойл" подписал соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении полной доли в ООО "Шелл Нефть". В активе российского подразделения компании находились 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области, который также вошел в сделку.

С 16 мая Shell остановила продажу топлива на автозаправочных станциях в РФ. При этом пока функционируют магазины и кафе, размещенные на них.