Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

16 мая, 17:46

Shell прекратила продажу топлива на АЗС в РФ

экономика

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Компания Shell остановила продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) в РФ, которые будут переданы "Лукойлу", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", – отметил собеседник агентства.

Компания в РФ также сообщила о прекращении действия программы лояльности 20 мая. Уточняется, что накопление баллов уже невозможно, а потратить их необходимо до 20 мая.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" подписал соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении полной доли в ООО "Шелл Нефть".

Активы иностранной организации включают 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС и завода смазочных материалов в России

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать