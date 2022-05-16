Shell прекратила продажу топлива на АЗС в РФ

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Компания Shell остановила продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) в РФ, которые будут переданы "Лукойлу", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"На станциях, входящих в периметр сделки с "Лукойлом", приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу", – отметил собеседник агентства.

Компания в РФ также сообщила о прекращении действия программы лояльности 20 мая. Уточняется, что накопление баллов уже невозможно, а потратить их необходимо до 20 мая.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" подписал соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении полной доли в ООО "Шелл Нефть".

Активы иностранной организации включают 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

