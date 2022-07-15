Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом). Ограничения в отношении ресурса были введены по требованию Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что решение было принято в связи с имеющейся на сайте информацией, содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Depositphotos. По данным сервиса, страницу внесли в реестр запрещенной в РФ в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона "Об информации".

Также ведомство ограничило доступ к сайту государственной телерадиокомпании Финляндии Yle. Данное решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

