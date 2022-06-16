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Технологии

18:04

Новый сервис по выявлению фейков появится в России

технологии

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Гендиректор автономной некоммерческой организации "Диалог" Владимир Табак анонсировал запуск нового сервиса "Лапша", который будет выявлять фейки в соцсетях.

"Мы сейчас запускаем проект, он называется "Лапша". Это фактчекинговый сервис, у него будет и приложение внутри российских социальных сетей, где можно будет отправить на верификацию информацию", – цитирует его ТАСС.

В конце мая Роскомнадзор сообщил, что с февраля было выявлено свыше 117 тысяч фейков о специальной операции на Украине, заблокировано 1 177 ресурсов.

Ранее Владимир Путин призвал прокуратуру оперативно реагировать на распространение в интернете фейков и призывов, направленных на дестабилизацию внутренней обстановки в России.

С февраля выявлено свыше 117 тыс фейков о СВО – Роскомнадзор

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