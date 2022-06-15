Володин поддержал идею предъявить иск западным СМИ, запускающим фейки

Фото: Агентство "Москва”/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин полностью поддержал инициативу депутатов направить иск западным СМИ, которые активно публикуют фейковую информацию о российских парламентариях.

С предложением предъявить иск недобросовестным зарубежным изданиям выступил депутат от фракции ЛДПР Василий Власов.

"Давайте, пускай они денежную компенсацию выплатят Российской Федерации, а мы отправим детям. Коллеги, поддерживаете? Давайте, вызывайте их в суд в нашу страну. Посмотрите им в глаза бесстыжие, а дальше уже пускай платят", – цитирует РИА Новости Володина.

Он объяснил, что сейчас важно создать прецедент, чтобы западные СМИ четко понимали, чем чревата публикация фейков о российских политиках.

Ранее журналист Рикардо Санчес Серра заявил, что западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют фейки о российской спецоперации на Украине. По его словам, здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, однако в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский, добавил журналист.

Кроме того, Серра уверен, что большая часть антироссийской пропаганды исходит от английской маркетинговой компании PR Network. Она снабжает западные СМИ контентом против РФ и в пользу Киева.