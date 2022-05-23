Западные СМИ признали, что гражданские в Буче погибли от обстрелов ВСУ – Небензя

Западные СМИ признали, что гражданские в Буче погибли от обстрелов ВСУ, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

ЦБ РФ назвал фейком информацию о возможном введении ограничений на снятие наличных.

Россия доставила на Украину уже почти 22 тысяч тонн гумпомощи.

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