Москва готова вернуться за стол переговоров при конструктивной позиции Киева – МИД РФ

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Москва готова возобновить переговорный процесс с Киевом, если украинская сторона займет конструктивную позицию и даст ответ на представленные ей предложения, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы готовы вернуться к переговорам, как только Украина проявит конструктивную позицию, предоставит, по крайне мере, реакцию на переданные нами предложения", – сказал дипломат, отметив, что переговоры были заморожены не по инициативе российской стороны.

Также он прокомментировал слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что Киев исключает возможность заключения любых договоренностей с РФ. По словам Руденко, Москва не ориентируется на позицию Подоляка, а руководствуется исключительно официальными заявлениями украинских властей.

Отвечая на вопрос о возможности обмена пленных украинских военных с мариупольской "Азовстали", Руденко не исключил, что такая договоренность может обсуждаться с украинской стороной.

"Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу", – сказал он.

Ранее Руденко уже заявлял, что Москва готова возобновить диалог с Киевом, если украинская сторона продемонстрирует намерение вернуться за стол переговоров. При этом он отметил, что главным условием возобновления переговоров является наличие предмета обсуждения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.