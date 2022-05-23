Переговоры Украины с Россией не входят в планы Запада – Пушков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Кремлем, поскольку это не входит в стратегию его западных кураторов. Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, переговоры с Россией со стороны Украины "всегда были фикцией".

"И не стоит делать вид, что они могут дать результаты. Во всяком случае, пока обстановка качественно не изменится", – написал Пушков.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Он назвал заморозку контактов полностью инициативой Украины. По словам Мединского, западные страны намерены связать Украину политическими и финансовыми обязательствами.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва готова возобновить диалог с Киевом, если украинская сторона проявит намерение вернуться за стол переговоров.

Руденко отметил, что главным условием возобновления переговоров является наличие предмета обсуждения. Также замглавы МИД РФ заявил, что ему ничего не известно о подготовке встречи контактной группы по гуманитарным вопросам с участием представителей ООН, России, Турции и Украины, о которой сообщал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

