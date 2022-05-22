Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной – Мединский

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Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

"Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне", – сообщил он в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ".

Он назвал заморозку контактов полностью инициативой Украины.

По словам Мединского, западные страны намерены связать Украину политическими и финансовыми обязательствами.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва готова возобновить диалог с Киевом, если украинская сторона проявит намерение вернуться за стол переговоров.

Руденко отметил, что главным условием возобновления переговоров является наличие предмета обсуждения. Также замглавы МИД РФ заявил, что ему ничего не известно о подготовке встречи контактной группы по гуманитарным вопросам с участием представителей ООН, России, Турции и Украины, о которой сообщал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

